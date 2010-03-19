«Укрзализныця» увеличила количество поездов на четыре – до 26
12:56, 19 марта 2010Транспорт/Связь
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К Пасхе
По состоянию на 19 марта «Укрзализныця» включила в расписание еще четыре дополнительных поезда на пасхальные праздники, доведя количество дополнительных поездов до 26.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, семь поездов назначила Приднепровская железная дорога, шесть – Юго-Западная, пять – Львовская, по три – Одесская и Донецкая, два – Южная железная дорога.
Три поезда (из них один транзитный) назначили российские железнодорожники.
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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