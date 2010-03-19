В Кировоградской обл. пассажирские перевозки сократились

В Кировоградской области в январе-феврале 2010 года всеми видами транспорта перевезено 12,7 млн. пассажиров, что на 21,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот сократился на 17,4% и составил 160,8 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом в январе-феврале т.г. перевезено 12,3 млн. пассажиров, что на 5,9% больше, чем в январе-феврале 2009 года. Пассажирооборот сократился на 7% и составил 153 млн. пасс./км.

Услугами авиационного транспорта в области за 2 месяца т.г. воспользовались 13,6 тыс. пассажиров, что на 7,9% больше, чем в январе-феврале 2009 года; пассажирооборот уменьшился на 7,9% и составил 5,8 млн. пасс./км.

За отчетный период троллейбусами перевезено 384,2 тыс. пассажиров.