Акционеры «Винниччина-Авто» изменили состав набсовета

Акционеры ОАО «Винниччина-Авто» изменили состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, на общем собрании акционеров предприятия был переизбран председатель наблюдательного совета общества Вахтанг ВАСАДЗЕ, который владеет 0,00052% акций.

Также акционеры решили прекратить полномочия членов наблюдательного совета общества Александра КОЗИСА (владеет 0,00131% акций) и Алексея ПИДМУРНЯКА (владеет 0,00026% акций). Вместо них членами наблюдательного совета избраны Нина ВАСАДЗЕ (акциями не владеет), А.КОЗИС и Наталья БЕЙ (акциями не владеет).

Кроме того, акционеры прекратили полномочия председателя ревизионной комиссии общества Аллы ТРУШКОВСКОЙ (владеет 0,0728% акций) и избрали председателем ревизионной комиссии общества Егора МОХНА (акциями не владеет).

Также прекращены полномочия члена ревизионной комиссии общества – АО «Украинская автомобильная корпорация» (91,066029% акций) и избрана членом ревизионной комиссии общества Антонина ВЕРТИЙОВА (акциями не владеет).

Справка УНИАН. ОАО «Винниччина-Авто» основано в 1993 году. Предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей и других транспортных средств.

91,066% акций "Винниччина-Авто" владеет АО "Украинская автомобильная корпорация" (Киев).