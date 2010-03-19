Буксиры «Укрводшляха» и Киевского речпорта начали ледовую кампанию

Буксиры ГП «Укрводшлях» и Киевского речного порта сегодня начали ледовую кампанию на Днепре – на Киевском водохранилище.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, буксиры «М.Кавицкий» и «Л.Голиков» сегодня прошли шлюзование и на протяжении дня продолжают работу по разрушению ледового покрова вдоль дамбы на Киевском водохранилище

Накануне во исполнение решения правительственной комиссии по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, связанных с предотвращением возможного затопления территорий в результате ледоплава, наводнения и паводков в 2010 году, первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО поручил заместителю министра – главе Государственной администрации морского и речного транспорта Михаилу ЧУБАЮ совместно с первым заместителем министра МЧС Владимиром АНТОНЦЕМ и председателем правления ОАО «Укргидроэнерго» Семеном ПОТАШНИКОМ лично проконтролировать ледокольные работы на подходном канале к Киевскому шлюзу.

18 марта вечером два буксира ледового класса – «М.Кавицкий» (Киевский речной порт) и «Л.Голиков» (ГП «Укрводшлях») – проломили 2,5 км льда на подходе к Киевскому шлюзу. Сегодня буксиры повторно прошли по отмеченному пути. После очистки камеры шлюза от льда буксиры успешно прошли шлюзование и, несмотря на значительную толщину ледового покрова (местами до 60 см), продолжили работу по разрушению ледового покрова вдоль дамбы на Киевском водохранилище.

Также два буксира ледового класса «Айдар» и «Бурун» (ГП «Укрводшлях») начали работу на Каховском водохранилище, еще один буксир ледового класса «К.Заслонов» – на Днепродзержинском водохранилище.

«Силами специалистов «Укрморречфлота» в четком взаимодействии с подразделениями МЧС мы должны обеспечить оперативное и качественное выполнение поставленных перед нами правительственных задач относительно реализации противопаводковых мероприятий. Уже начаты работы на Киевском, Каховском и Днепродзержинском водохранилищах, на очереди – другие водохранилища Днепровского каскада», - сказал министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.