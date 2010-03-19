Крюковский вагоностроительный завод на грани остановки

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) из-за невозврата государством долга по НДС находится на грани остановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании горисполкома заявил мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ.

«Они сейчас на грани остановки. Там им должны около 260 млн. грн. НДС. Из этой суммы 123 млн. грн. – подтвержденный долг по НДС. А еще «Укрзализныця» им должна за отправленные в 2008 году пассажирские вагоны», - заявил мэр.

По его словам, руководство завода и города уже неоднократно обращались в Полтавскую ОГА. И вместе в правительство и к Президенту с просьбой погасить задолженность и не допустить остановку предприятия.

«Мы обращаемся, но результатов нет», - сказал Н.Глухов.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.