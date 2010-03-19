ФГИ повторно выставил на продажу «Точприбор»

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил конкурс по продаже 50% + 1 акции ОАО "Мукачевский завод «Точприбор». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций снижена на 25 % и составляет 8 млн. 900 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается, что чистая прибыль ОАО на протяжении 5 лет с момента подписания договора купли-продажи будет не менее 700 тыс. грн. ежегодно, доход - не менее 68 млн. грн. ежегодно.

Конкурс по продаже акций ОАО "Мукачевский завод «Точприбор» состоится через 75 дней со дня его объявления (17 марта 2010 года).

Справка УНИАН. ОАО «Мукачевский завод «Точприбор» (г. Мукачево, Закарпатская обл.) реализует 5 инвестиционных проектов. Предприятие выпускает, в основном, продукцию из давальческого сырья для фирм Philips Industries, TDK Electronics, "Флекстроникс Интернационал Венгрия" (все – Венгрия), Philips Innovatve Application NV (Бельгия) и "Филлипс Аустрия ГМБХ" (Австрия). Это, в частности, громкоговорители, которые применяются в обычных и мобильных телефонах, в автомобильных системах сигнализации, в системах связи, в салонах автомобилей; трансформаторы для зарядных устройств телефонов, в системах питания автомобилей и видеотехники; модули CD и др. Вся продукция полностью отправляется инвесторам.

53,405% акций ОАО «Мукачевский завод «Точприбор» принадлежат государству и находятся в управлении ФГИ, 24,9% – Coch Investments Limited (Британские Виргинские острова), 9,298% – DRGN Limited (Кипр).