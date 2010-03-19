Парламент Крыма разделил Минпромполитики, транспорта, связи и ТЭК

Парламент Крыма реорганизовал Министерство промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии в Министерство промполитики, Минтраспорта и связи и Минтпоплива и энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, за изменения в структуре правительства проголосовали 78 депутатов из 91, присутствовавшего в зале заседаний в пятницу.

«Это моя инициатива, а не удовлетворение «хотелок» всех политических сил (в парламенте). Я считаю, что пока нет такого специалиста, который может объединять в министерстве три таких разных направления. Мне бы хотелось выстроить направления, которые бы соответствовали (министерствам) в Кабмине Украины, чтобы коммуникации были эффективны», - сказал журналистам премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ.

В.ДЖАРТЫ заявил, что предлагал экс-главе правительства автономии Виктору ПЛАКИДЕ, который ранее работал в энергетической сфере, возглавить крымское Минтопэнерго. «Вчера я с ним разговаривал, предложил оставить за ним и должность, и заработную плату, и транспорт, чтобы человек чувствовал себя комфортно… Была договоренность до вчерашнего вечера, что (он займет) должность министра топлива и энергетики. По моей информации, вроде бы, сегодня он отказался, мне ничего не сказал об этом, едет в Херсон», - сказал премьер.

Как известно, В.ПЛАКИДА является соратником Анатолия ГРИЦЕНКО, экс-спикера парламента автономии, которого президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателем Херсонской областной государственной администрации.

Парламент автономии назначил руководителем Минтранса Крыма Николая ЧЕРЕВКОВА, Минпромполитики - Николая КИРИЛЬЧУКА.

Н.ЧЕРЕВКОВ до назначения возглавлял Министерство промышленности, транспорта, связи и ТЭК Крыма, Н.КИРИЛЬЧУК с сентября 2007 года работал директором симферопольского общества с ограниченной ответственностью. Ранее его жизнь была связана с Республикой Молдова, в городе Бельск он трудился в различных фирмах, в начале 2000-х годов возглавлял Бельский уездный совет депутатов.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.