В Харьковской обл. грузоперевозки выросли

В Харьковской области за январь-февраль 2010 г. всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 5,2 млн. тонн грузов, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

Грузооборот за этот период составил 3039,8 млн. т/км. По сравнению с январем-февралем 2009 г. объемы грузовой работы выросли на 7,1%.

По данным облстата, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6,7%, автомобильного – на 9,6%.

На Южной железной дороге за январь-февраль т.г. общая нагрузка составила 3,7 млн. т грузов – на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Отправление грузов увеличилось по таким позициям: кокса – на 64,3%, нефти и нефтепродуктов – на 43,8%, руды железной и марганцевой – на 23,8%, черных металлов – на 25%, утиля черных металлов – на 14,1%, лесных грузов – на 40%, каменного угля – в три раза. При этом сократилось отправление химических и минеральных удобрений – на 75%, зерна и продуктов перемола – на 37,7%, цемента – на 8,4%, строительных материалов – на 49,5%.

По данным ГУ статистики, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом объемов предпринимателей–физических лиц) за 2 месяца 2010 г. перевезено 1,5 млн. т грузов, что на 14,6% больше по сравнению с январем-февралем 2009 года, выполненный грузооборот увеличился за этот период на 9,6% – до 362,2 млн. т/км.