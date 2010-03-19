В Харьковской области пассажироперевозки сократились

В Харьковской области в январе-феврале 2010 г. всеми видами пассажирского транспорта перевезено 92,7 млн. пассажиров, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

За этот период объем выполненной пассажирской работы уменьшился на 7,2% – до 1430,5 млн. пасс./км.

По информации облстата, в январе-феврале т.г. Южной железной дорогой было отправлено почти 10 млн. пассажиров (на 3,4% меньше января-февраля 2009 г.), выполнена пассажирская работа в объеме 770,9 млн. пасс./км. По сравнению с январем-февралем 2009 г. пассажирооборот на ЮЖД уменьшился на 5,9%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами – предпринимателями) в области за 2 месяца т.г. воспользовались 23,5 млн. пассажиров (на 6,9% меньше прошлогоднего показателя), услугами перевозчиков–юридических лиц – 14,4 млн. пассажиров (больше на 0,5%), услугами субъектов малого бизнеса (физические лица) – 9,1 млн. пассажиров (на 16,7% меньше).

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией отправлено 9,6 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 7,1 тыс. Сравнительно с январем-февралем 2009 года отправления пассажиров в целом увеличились на 15,7%, по международному сообщению – на 42%.

Харьковским метрополитеном за 2 месяца т.г. перевезено 38,9 млн. пассажиров, из них бесплатных – 7,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 1,3 млн. чел. (на 3,1%), количество бесплатных пассажиров уменьшилось на 3,6%.

Трамваями и троллейбусами города в целом в январе-феврале т.г. перевезено 20,4 млн. пассажиров (меньше на 21,1%). Удельный вес льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, равняется 64,7%, или 13,2 млн. пассажиров.