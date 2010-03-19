Крюковский вагоностроительный отправил второй отечественный состав
Киевскому метрополитену
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) вчера отправило Киевскому метрополитену второй отечественный состав метро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы предприятия Анна КУДИЯРОВА.
По ее словам, первый состав метро, изготовленный в Украине на Крюковском вагоностроительном заводе, передали Киевскому метрополитену в 2006 году и он уже работает на линии.
«Второй состав будет проходить обкатку и испытания, и только потом выйдет на линию для перевозки пассажиров», - сказала А.КУДИЯРОВА.
На предприятии сообщили, что переданный Киевскому метрополитену состав включает пять вагонов: два - головных и три - промежуточных. Вагоны оборудованы автономной системой вентиляции, сигнализации и видеонаблюдением за салоном. В конструкции вагона проложена тепло-звуковая изоляция и установлены стеклопакеты.
Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.
Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.