Укрзализныця хочет создать общий парк вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») инициирует создание общего парка подвижного состава, в который войдут частные вагоны операторов.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом сообщил заместитель генерального директора ведомства Виктор ЧОРНЫЙ.

По его словам, на сегодняшний день Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины сотрудничает с 20 мощными операторами. „Мы будем предлагать создавать так называемый общий парк, куда войдут вагоны инвентарного парка «Укрзализныци» и вагоны владельцев подвижного состава. На данное время для этого нарабатываются нормативные документы: правила, типовые договоры с операторами”, — сказал Виктор ЧОРНЫЙ.

Он подчеркнул, что создание такого парка общего использования вагонов будет происходить только на добровольной основе. Операторы, которые имеют мощные диспетчерские службы и захотят работать самостоятельно, могут не изменять привычную схему работы.

„Никто не будет навязывать владельцам неприемлемые условия. К тому же — это европейская практика. В Европе подвижного состава в собственности железных дорог почти нет, он преимущественно частный. Потому клиент должен возможность выбирать, с каким оператором сотрудничать ему выгоднее”, — отметил он.

Как отмечают в ведомстве, использование такого объединенного вагонного парка позволит существенно улучшить не только диспетчеризацию, но и количественные и качественные показатели использования подвижного состава, в частности, уменьшить процент пустого пробега, сократить сроки доставки грузов.

Пока что технологию использования общих вагонов «Укрзализныця» отрабатывает через сотрудничество с государственными операторами, в частности, предприятиями „Укрспецвагон” и „Укррефтранс”. В новом сборнике тарифов уже прописано, что, когда «Укрзализныця» берет вагоны в использование, то к ним применяются тарифы, как и к вагонам инвентарного парка. Работа по наработке регуляторных актов для создания совместного парка продолжается, отмечается в сообщении.