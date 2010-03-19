Крюковский вагоностроительный изготовит опытную партию тележек

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) изготовит опытную партию тележек с центральным пневмоподвешиванием модели 68-7041 для пассажирского вагона. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

В пресс-релизе предприятия сказано, что разрешение на изготовление опытной партии дано на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению итогов разработки и испытаний опытного образца тележки. Комиссия приняла решение присвоить букву О-1 новой тележке и разрешить изготовить опытную партию в размере 20 штук.

Согласно решению членов межведомственной комиссии, этот комплект тележек будет использоваться на вагонах модели 61-788Б для проведения тормозных испытаний в составе поезда. Следующим этапом, запланированным на 4-й квартал этого года, станет их опытная эксплуатация в комплекте с вагонами модели 61-779Э на Юго-Западной железной дороге. Вагонам надо "пройти" не меньше 100 000 км.

После экспериментальных испытаний межведомственная комиссия проведет второе заседание, чтобы рассмотреть вопрос о присвоении буквы А перспективным тележкам модели 68-7041.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.