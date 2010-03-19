«Богдан» поставил Львову 10 новых автобусов

Корпорация «Богдан» поставила ОАО «Львовское АТП 14630» 10 новых городских автобусов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что в частности, предприятие приобрело 5 автобусов «Богдан А601» и 5 автобусов «Богдан А092» на общую сумму около 9 млн. грн.

По словам директора ОАО «Львовское АТП 14630» Николая ПЕТРИШАКА, его компания остановилась на автобусах производства корпорации «Богдан», учитывая качество продукции и ее стоимость.

«В конце прошлого года в Министерстве промышленной политики Украины состоялась презентация широкого модельного ряда автобусов всех заводов производителей. Мы остановились на «Богданах», - отметил он.

Также в сообщении отмечено, что в рамках программы обновления городского транспорта к Евро-2012 львовское АТП намерено приобрести еще 40-50 машин.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году корпорация «Богдан» планирует изготовить более чем 1 300 автобусов и троллейбусов, что в 2,2 раза больше, чем за 2009 год.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, которые позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого, до сверхбольшого.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место за продажами в Украине.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.