В Винницкой обл. объем перевозки грузов сократился

В Винницкой области в январе-феврале 2010 г. объем перевозки грузов сократился на 6,4%, или на 0,087 млн. тонн, по сравнению с январем-февралем 2009 года - до 1,278 млн. тонн.

Об этом речь идет в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в том числе 919,6 тыс. тонн отправлены железнодорожным транспортом и 358,1 тыс. тонны перевезены автомобильным. Грузооборот увеличился на 15,7% и составил 2,817 млрд. т/км. Темп сокращения отправлений грузов железнодорожным транспортом составлял 13,5%.

В январе-феврале т.г. уменьшилось против аналогичного периода 2009 г. отправление основных номенклатурных видов грузов, в т.ч. черных металлов (в 6,5 раз), цемента (в 3,7 раза), строительных материалов (в 1,6 раза), зерна и продуктов перемола (на 8,0%).

Увеличение состоялось по отправлению нефти и нефтепродуктов (в 6,9 раз), химических и минеральных удобрений (в 1,8 раз), лесных грузов (в 1,5 раз), лома черных металлов (на 13,2%).

Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физический лицами-предпринимателями) за январь-февраль 2010 г. увеличились по сравнению с январем-февралем 2009 г. на 18,3%.