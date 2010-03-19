ФГИ выставил на продажу «Укравтобуспром»

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 39,352% акции ОАО "Украинский институт автобусо-троллейбусостроения" («Укравтобуспром»). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 1 млн. 753 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается, что покупатель должен обеспечить объемы проектно-конструкторских работ по автобусам и автотранспортным средствам (АТС) в объемах за 2011 г. не менее 2 млн. грн., за 2012 г. - 3 млн. грн., за 2013 г. - 4 млн. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО "Украинский институт автобусо-троллейбусостроения" состоится через 75 дней со дня его объявления (17 марта 2010 года).

Справка УНИАН. ОАО "Украинский институт автобусо-троллейбусостроения" (г. Львов) занимается производством автобусов и разработкой конструкторской документации.

По результатам 2009 г. объем реализованной продукции (работ, услуг) составил 1 млн. 820 тыс. грн., убыток - 1 млн. 430 тыс. грн., дебиторская задолженность - 2 млн. 372 тыс. грн., кредиторская задолженность - 2 млн. 233 тыс. грн.

Уставный фонд - 815 тыс. 196,75 грн.