ФГИ выставил на продажу «Подолье-Авиа»

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 95% акции ОАО "Хмельницкое авиапредприятие "Подолье-Авиа". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 2 млн. 578 тыс. грн.

Инновационными условиями конкурса предусматривается, что покупатель должен осуществить техническую рекострукцию самолета АН-26 путем установки систем предупреждения столкновений и АН-24Б путем установки системы регистрации параметров полетов.

Конкурс по продаже акций ОАО "Подолье-Авиа" состоится через 50 дней со дня его объявления (17 марта 2010 года).

Справка УНИАН. ОАО "Хмельницкое авиапредприятие "Подолье-Авиа" (г. Хмельницкий) занимается нерегулярными авиационными перевозками.

По результатам 2009 г. объем реализованной продукции (работ, услуг) составил 3 млн. 553 тыс. грн., убыток - 113 тыс. грн., дебиторская задолженность - 1 млн. 26 тыс. грн., кредиторская задолженность - 2 млн. 292 тыс. грн.

Уставный фонд - 2 млн. 713 тыс. 800 грн.