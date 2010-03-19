ЮЖД объявила месячник по улучшению состояния

Для наведения порядка в пригородном сообщении и повышения качества обслуживания пассажиров с 15 марта на Южной железной дороге объявлен месячник по улучшению санитарно-технического состояния пригородных поездов и пресечению безбилетного проезда пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД.

По их данным, в ходе месячника особое внимание будет обращено на качество подготовки поездов в рейс, будут контролироваться работа дежурных у турникетов и проводников пригородных поездов, проводиться рейды по выявлению безбилетных пассажиров. Назначены ответственные за проведение данного мероприятия, соответствующая информация о проведении месячника сообщается на вокзалах и в поездах пригородного сообщения.