АМК оштрафовал “Херсон Авто”

Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ОАО «Херсон Авто» на 15 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, расследованием установлено, что предприятие применяло необоснованные тарифы на услуги по техническому обслуживанию автомобилей «OPEL», «DAEWOO», «ЗАЗ», «ВАЗ» и «Chevrolet» в период гарантийного срока эксплуатации.

Отделение обязало предприятие привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.