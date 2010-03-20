British Airways отменила тысячу рейсов

Экипажи самолетов крупнейшей британской авиакомпании British Airways начинают сегодня, 20 марта, трехдневную забастовку в знак протеста против условий труда.

Профсоюз Unite намерен провести две акции протеста - с 20 по 22 и с 27 по 30 марта. Забастовки, в которых примут участие около 12 тыс. человек, затронут крупнейшие лондонские аэропорты Хитроу и Гетвик, передает РИА “Новости”.

Акции протеста угрожают нарушить планы миллионов британцев, которые отправляются в конце марта на пасхальные каникулы. По оценкам авиакомпании, забастовки членов экипажей самолетов обойдутся ей в 27 млн. фунтов стерлингов.

Ожидается, что будут отменены в целом около 40% всех запланированных рейсов British Airways, главным образом на ближнемагистральных европейских направлениях. Компания уже объявила, что во время акций протеста занять места бастующих согласились добровольцы из других подразделов авиакомпании. British Airways также договорилась об аренде полностью укомплектованных самолетов других авиалиний для выполнения рейсов британской авиакомпании.

Несмотря на заверение авиаперевозчика об усилиях по минимизации дискомфорта для пассажиров, более 100 тыс. человек уже воспользовались предоставленной им возможностью возвратить или перебронировать ранее приобретенные билеты.

Руководство British Airways на этой неделе сделало отчаянную попытку предотвратить забастовку и предложило профсоюзу компромиссный вариант решения спора, однако в итоге переговоры руководства British Airways и профсоюза Unite закончились вчера провалом.

Между тем, премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН призвал к немедленной отмене забастовки членов экипажей British Airways. Он назвал предстоящие акции протеста "необоснованными и достойными осуждения".

Спор между авиаперевозчиком и профсоюзом Unite возник в 2009 году в связи с планами компании сократить число членов экипажа на длинных рейсах с 15 до 14 и заморозить на два года рост заработной платы. British Airways, которая несет рекордные убытки, надеется, вводя новые меры, сэкономить до 62,5 млн. фунтов стерлингов. Профсоюз ранее предложил альтернативные меры по сокращению зарплат на 2,6% и переход некоторых сотрудников на неполную занятость, что позволило бы компании сэкономить до 63 млн. фунтов. Однако British Airways с этим не согласилась.

Unite уже пытался провести большую забастовку в рождественские праздники 2009 года, однако тогда суд признал эти планы незаконными. В феврале 81% членов экипажей проголосовал за организацию новой акции протеста.