В 9 областях введены ограничения движения транспорта

В девяти областях Украины введены различные ограничения в движении транспорта по автодорогам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, в Ивано-Франковской области с 19 марта на период весеннего паводка введено ограничение движения транспортных средств, масса которых превышает 5 тонн, по мосту через р. Днестр на автодороге Т-09-10 Буштын – Калуш.

В Харьковской области с 19 марта на отдельных участках автомобильных дорог государственного значения введены ограничения скоростного режима в связи с возникновением деформаций дорожного покрытия. Ограничений режима движения по весовым параметрам не вводится. В частности, это касается участков дороги М-03 Киев – Харьков –Довжанский; М-18 Харьков – Симферополь – Алушта –Ялта; М-18-1 подъезд к международному аэропорту „Харьков”; М-03/2 подъезд к международному аэропорту „Харьков”; М-20 Харьков –Щербаковка; Р-07 Чугуев – Милово; Р-46 Харьков –Охтырка.

В Волынской области введено ограничение скорости движения транспортных средств на автодорогах местного значения О-030430 Щетынь – Черче – Бузаки в Каминь-Каширском районе. Причина ограничения - подтопление участка автомобильной дороги в результате интенсивного таяния снега. Ведутся укрепительные работы.

Кроме того, в связи с потерей несущей способности асфальтобетонного покрытия, вызванной переувлажнением почвы дороги Т-03-10 Большая Осница – Красноволя – Колки – Рожище – Торчин – Шклинь – Сенкевичевка – Липа – Берестечко, (песчаный карьер с. Сокол – г. Рожище) на период весеннего бездорожья с 22 марта 2010 года будет ограничено движение транспортных средств, общая масса которых превышает 20 т или нагрузкой на ось свыше 7 т. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

В Днепропетровской области в Царичанском районе закрыто движение транспортных средств на автодороге С-042015 из-за перелива водой участка дороги. В то же время возобновлено движение транспортных средств в Магдалиновском районе, где были ограничения в движении из-за подъема уровня воды.

Во Львовской области в Самбирском районе подтоплена автодорога местного значения Мистковичи – Бирчицы, протяженностью 1 км, в результате таяния снега и поднятия уровня воды в реке. Закрыто движение транспортных средств.

В Николаевской области по-прежнему ограничено движение легкового автотранспорта на автодороге местного значения О-150208, между селами Ингулка и Виноградовка Баштанского района, где проезд был закрыт еще 25 февраля.

Также закрыто движение транспортных средств на дорогах в Полтавской области: участок автодороги О-1716241 Нехвороща – Гупаловка (на Днепропетровск) из-за подтопления; участок дороги Р-52 от границы Днепропетровской и Полтавской областей до перекрестка с автодорогой М-03 Киев – Харьков – Довжанский в связи со значительными деформациями дорожного покрытия. Кроме того, с 25 марта планируется ограничить движение автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн, на участке автомобильной дороги О1720295 Фрунзивка - Дяченки - Дмитриевка - Комсомольск (от с. Фрунзивка до перекрестка с автодорогой М-22 Полтава-Александрия).

В Сумской области для сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог от разрушения и деформаций при переувлажнении верхних слоев земляного полотна до 16 апреля 2010 года ограничивается движение большегрузых транспортных средств общей массой свыше 12 т на автомобильных дорогах государственного и территориального значения и 6 т - на областных и районных дорогах. Ограничение не касается: пассажирского транспорта общего пользования, аварийных служб и т.п.

В Черниговской области с целью минимизации разрушений покрытия дорог в период весеннего оттаивания почв, обеспечения безопасности дорожного движения вводится ограничение с 15 марта по 15 апреля 2010 года движения грузовых транспортных средств общей массой свыше 12 т и нагрузкой на ось свыше 8 т по отдельным дорогам и участкам дорог государственного значения, местного значения; свыше 6 т и нагрузкой на ось свыше 4 т на областных и районных дорогах местного значения. Ограничения введены на 6 дорогах.

В целом сегодня на содержании дорог работают 46 механизма и 64 рабочих.