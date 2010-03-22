В Гамбурге на станцию метро прорвалось 7 диких кабанов

В Гамбурге на станцию метро в районе Фольксдорф (Volksdorf) прорвались 7 кабанов, устроив беспорядок на платформе, сообщает Bild.

Одна их диких свиней спрыгнула на пути перед поездом, который был вынужден резко затормозить и едва не сошел с рельс. Поскольку животное не желало уходить, полиции пришлось его пристрелить.

Подача электричества на станции была прекращена, движение поездов застопорилось на час, пока сотрудники органов правопорядка наводили порядок на платформе.

В это же время кабан-одиночка, разбив стеклянные двери, ворвался в офис консалтинговой фирмы и устроил там разгром. Прибывшая на место полиция не смогла его утихомирить и была вынуждена стрелять. Ущерб оценивается в 15 тысяч евро.

Кроме того, наряд пожарных был в срочном порядке вызван к озеру Альхорндик (Ahlhorndiek), где несколько кабанов провалились под весенний лед. Трех животных так и не удалось спасти.

Эксперт по животным в пожарной службе Гамбурга Олаф НИС отметил в интервью Bild, что популяция местных кабанов в последнее время резко разрослась, и они будут все чаще встречаться на гамбургских улицах.