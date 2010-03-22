В морских торговых портах Украины созданы противопаводковые штабы

Для оперативного реагирования и координации действий по предотвращению возможного затопления территорий в результате ледоплава, наводнения и паводков нынешней весной в морских торговых портах Украины созданы оперативные штабы по паводковой ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, на 21 марта все порты работали без ограничений, льда нет.

Как отмечают в министерстве, ситуация на речных внутренних водных путях Украины находится под постоянным контролем Министерства транспорта и связи Украины. Оперативный штаб Госфлотинспекции Украины осуществляет круглосуточный мониторинг: все подразделения государственного предприятия ежедневно предоставляют в штаб информацию об уровне воды, наличии и готовности плавсредств ледового класса, толщине и сплоченности ледового покрова на внутренних водных путях, в частности, на участках судоходных путей и водохранилищ.