Минтранс продлил скидки к ставкам на транзит в морских портах

Министерство транспорта и связи Украины продило действие скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в морских портах Украины до 31 декабря 2010 г.

Об этом говорится в приказе министерства от 10 марта т.г. №128 «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 15.09.2009 №958» , зарегистрированном в Минюсте 15 марта и размещенном на сайте Верховной Рады.

Напомним, ранее скидки были установлены до 1 апреля т.г.

При этом министерство внесло и другие изменения в приказ: отменило скидку на перевалку зерновых в Ренийском порту, а также – снизило скидку на перевалку глинозема в Бердянском порту с 25 до 20%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса, введенные в сентябре 2009 г. скидки к аккордным ставкам на транзит на протяжении нескольких месяцев уже успели продемонстрировать свою действенность. В ноябре 2009 года объемы грузов, на которые были предоставлены скидки, выросли на 25%.

Как отмечали ранее в министерстве, рост переработки грузов возможен лишь в случае продолжения действия скидок на аккордные ставки. По расчетам экспертов, ориентировочная грузопереработка транзитных грузов при условии прекращения действия скидок в 2010 году достигнет 29 млн. тонн, тогда как при продолжении действия скидок транзит может достичь 37 млн. тонн.

Напомним, приказ Минтранса №958 «О Размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины» вступил в силу 16 октября 2009 года. Скидки на транзит были введены в девяти портах - Ильичевском, Керченском, Мариупольском, Ренийском, Усть-Дунайском, Херсонском, Одесском, Бердянском и в порту «Южный» - на переработку тех грузов, которые формируют транзитную грузовую базу украинских портов (например, железная руда, зерновые, уголь, черные металлы и тому подобное). Скидки установлены на уровне от 20 до 50%.