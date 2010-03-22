«АэроСвит» и «Донбассаэро» намерены развивать аэропорт «Донецк»

Альянс «Украинская авиационная группа» компаний «АэроСвит» и «Донбассаэро» приступает к реализации программы развития аэропорта «Донецк» как конкурентоспособного восточноукраинского транзитного стыковочного узла (хаба).

Об этом говорится в совместном пресс-релизе авиакомпаний, переданном агентству УНИАН.

В частности, на первом этапе, стартующем 28 марта этого года – с введения летнего расписания полетов компаний Альянса – предполагается интенсивное расширение сети маршрутов и увеличение частоты полетов на существующих направлениях с целью развития прямых пассажирских потоков в/из Донецка.

В целом, суммарное количество регулярных рейсов из Донецка, выполняемых в пик нынешнего летнего сезона «АэроСвитом» и «Донбассаэро», возрастет вдвое, по сравнению с летом прошлого года, – до 72 в неделю.

В частности, в будни между Донецком и Киевом полеты будут выполняться 5 раз в день (с трехчасовым интервалом), а между Донецком и Москвой («Шереметьево») – трижды в день. Рейсы компаний Альянса также свяжут Донецк со Стамбулом, Тель-Авивом, Афинами, Ларнакой, Тбилиси, Баку и Ереваном.

Помимо этого, с июня будет открыто воздушное сообщение между Донецком и Санкт-Петербургом. В планах Альянса также освоение в пик сезона ряда европейских направлений – в Прагу, Берлин и Милан.

Кроме того, в летний период расширятся чартерные программы из Донецка. В результате, суммарное количество пассажиров, доставленных перевозчиками – участниками Альянса на курорты Турции, Египта, Греции и Черногории, возрастет более чем на четверть, по сравнению с летом прошлого года, – до 37-40 тыс. человек.

По данным компании, на летний сезон 2011 года запланирован очередной этап расширения сети маршрутов из Донецка за счет открытия новых воздушных линий в пункты Европы (Венгрия, Германия), России и Среднего Востока (Сирия, Иордания).

По данным компаний, дальнейшая интенсификация полетов, создание стыковочных рейсов в аэропорту «Донецк» станут возможны после завершения его реконструкции и ввода в эксплуатацию нового международного терминала (ориентировочно – конец 2011 г. – весна 2012 г.). В частности, в этот период появится возможность открытия новых рейсов из Донецка в пункты Юго-Восточной Азии.

При этом предполагается, что, уже начиная с лета 2012 года, авиакомпании Альянса будут готовы одновременно генерировать транзитные потоки через два украинских хаба – центральный («Борисполь», Киев) и восточный («Донецк»). Воздушное сообщение между этими аэропортами достигнет 7 рейсов в день.

В компании рассчитывают на поддержку властей в данном вопросе, поскольку для развития хаба потребуется реконструкция транспортных коммуникаций, связывающих Донецк с крупнейшими городами Юго-Востока Украины, развитие туристической инфраструктуры региона и пр.

Справка УНИАН. В начале 2007 года компании "АэроСвит" и "Донбассаэро" создали Стратегический Альянс "Украинская авиационная группа".

В рамках альянса перевозчики сформировали общую сеть маршрутов и составили совместное расписание полетов, направленное на оптимизацию стыковок рейсов в базовых аэропортах и генерацию новых пассажиропотоков.

На сегодняшний день только аэропорт "Борисполь" в Украине может называться транзитным аэропортом. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает 62% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, которые проходят из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении и является единым аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы