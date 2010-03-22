В России стартовали розничные продажи легковых «Богданов»

Легковые автомобили производства корпорации «Богдан» под собственным брендом с сегодняшнего дня стали доступны автомобилистам Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, компания «Система Авто», один из официальных дистрибьюторов авто ТМ «Bogdan» в России, уже получила первую партию в количестве 120 автомобилей и передала ее в дилерскую сеть.

Следующая партия легковых авто (300 штук) для «Система Авто» уже готовится к отправке.

Всего в текущем году через дилерскую сеть компании "Система Авто", договор с которой о дистрибуции автомобилей Bogdan был подписан в феврале 2010 года, корпорация планирует реализовать около 10 тыс. автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент корпорации "Богдан" Олег СВИНАРЧУК сообщил о начале реализации экспортной программы легковых автомобилей, в том числе собственного коммерческого автомобиля Bogdan 2310 рick-up, стоимость которого на рынке РФ составит 279 тыс. руб.

На сегодняшний день корпорация имеет в России двух дистрибьюторов. В феврале корпорация подписала дистрибьюторское соглашение на поставку легковых авто в РФ с компанией "Автотормаркет".

Напомним, автомобиль Bogdan 2310 рick-up, длиной 4 265 мм и грузовым отсеком (ориентировочный объем 2,5 куб. м, без учета пространства внутри спойлера крыши), оснащяется 8- и 16-ти клапанными двигателями. За счет модернизации подвески грузоподъемность составляет ориентировочно 550 кг. Расходы топлива в городском цикле составляют 7 л на 100 км. Гарантия на автомобиль – до 3 лет.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.