МАУ продала 5,97% акций законно

СЗАО «Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) осуществило продажу 32 500 собственных акций, что составляет 5,97% уставного капитала МАУ, которые ранее были выкуплены у акционера МАУ – компании AerCap (Ирландия). Акции проданы компании – резиденту Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Как отмечается в сообщении, акции были проданы в соответствии с действующим законодательством Украины и Уставом МАУ. В частности, предварительно было предложено приобрести акции всем существующим акционерам авиакомпании, которые, согласно законодательству Украины и Уставу МАУ, имеют преимущественное право на их приобретение. Все акционеры МАУ – Фонд государственного имущества Украины, компания UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрия) и Европейский Банк Реконструкции и Развития – отказались от своего первоочередного права на приобретение акций, отмечают в компании.

По данным МАУ, продажа акций не привела к их перераспределению между действующими акционерами, в том числе, не изменила размера принадлежащих им долей. Фонду государственного имущества Украины, как и ранее, принадлежит 61,58%, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрия) – 22,52% и Европейскому Банку Реконструкции и Развития – 9,93%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).