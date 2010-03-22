«ИНГО Украина» застраховала автопарк

АСК «ИНГО Украина» шестой год подряд будет обеспечивать страховой защитой автомобильный парк ОАО «Киевэлектромонтаж» - крупнейшего электромонтажного предприятия столицы. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что по условиям договоров АСК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства предоставить защиту 110 автомобилям, принадлежащим предприятию, в соответствии с Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 438,4 млн. грн., страховые выплаты составили 258 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».