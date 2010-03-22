«Укрзализныця» готова к переходу на летнее время

Железнодорожный транспорт Украины готов к переходу на летнее время.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», 28 марта 2010 года в 3.00 на всей территории Украины будет переведена часовая стрелка на 1 час вперед. При этом пассажирские и пригородные поезда, находящиеся в это время в пути, будут двигаться с сохранением всех остановок, принимая меры для сокращения опозданий.

Начиная с 4.00 28 марта пассажирские, пригородные и грузовые поезда будут отправляться по действующему графику движения в соответствии с летним временем.

В поездах и на вокзалах будет обеспечено своевременное информирование пассажиров об изменениях расписания движения поездов на период перевода часовой стрелки.