Черноморский судостроительный завод построил контейнеровоз

ГАХК "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, г. Николаев) завершила строительство контейнеровоза для голландской компании Damen Shipyards Bergum.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг», в который входит завод.

В сообщении отмечается, что ЧСЗ произвёл монтаж корпусных конструкций, общесудовых систем, окраску, изоляцию и обшивку помещений судна.

Судно предназначено для перевозки сухих грузов и контейнеров. Проектная скорость контейнеровоза – 12,3 узла, а максимальная нагрузка – 193 контейнера типа TEU.

Длина судна составляет 88,6 м, ширина – 12,5 м, высота борта – 7 м, дедвейт – 3,800 тонн, осадка – 5,4 м.

Также в сообщении отмечено, что корпус контейнеровоза был заложен в мае 2008 года в помещении крытого эллинга ГАХК "ЧСЗ". В связи с кризисом в банковской отрасли в конце 2008 года строительство заказа было приостановлено. В июне 2009 года после смены менеджмента предприятия завод возобновил работы по строительству судна.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» – одна из крупнейших судостроительных верфей Украины. Производственные мощности завода позволяют выполнять заказы на проектирование, строительство и ремонт судов любой сложности, вплоть до авианесущих крейсеров и супертанкеров, и комплектовать их по желанию заказчиков.

90,25% акций ЧСЗ владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ), который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».