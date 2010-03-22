В Днепропетровской обл. пассажироперевозки сократились

В Днепропетровской области за январь-февраль 2010 года объемы перевозки пассажиров сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 97,9 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, за указанный период пассажирооборот сократился на 5,8% – до 1,5 млрд. пасс./км.

В частности, автомобильным транспортом региона в январе-феврале т.г. перевезено 62,2 млн. пассажиров, что на 3 млн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Железнодорожным транспортом перевезено 5,65 млн. пассажиров, что на 2,6% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

Объемы перевозки пассажиров городским электротранспортом и метрополитеном в январе-феврале 2010 года уменьшились на 12% и 15% соответственно.

Предприятия авиационного транспорта области за счет большей интенсивности работы

на внутренних рейсах в январе-феврале т.г. увеличили объемы перевозки пассажиров на 68% – до 77,5 тыс. человек.