В Тернопольской области грузоперевозки снизились

В Тернопольской области в январе-феврале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы грузоперевозок уменьшились на 8,1%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за два месяца перевезено 304,9 тыс. т грузов.

Железнодорожным транспортом перевезено 96,7тыс. т, что на 18,8% меньше, чем в январе-феврале 2009 года. При этом объемы перевозки нефти и нефтепродуктов выросли в 18 раз, лесных грузов – на 35,4%. Вместе с тем уменьшилась отправка строительных материалов на 75,9%, лома черных металлов – на 13,3%, зерна и продуктов перемола – на 10,3%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 16,7% и составила 30 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-феврале было перевезено 208,2 тыс. т грузов, что на 2,2% меньше, чем в январе-феврале 2009 года.

Грузооборот в области в январе увеличился на 3% и составил 140,8 млн. т/км, в том числе на железной дороге увеличился на 0,6% - до 47,7 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – на 4,2% - до 93,1 млн. т/км.