В Винницкой обл. объем пассажироперевозок сократился

В Винницкой области в январе-феврале 2010 году объем пассажирских перевозок сократился на 1,8%, или 0,724 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 39,5 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажироперевозки железнодорожным транспортом региона увеличились на 0,8% по сравнению с январем-февралем 2009 года – до 5,023 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом области за два месяца 2010 года сократились на 6% по сравнению с январем-февралем 2009 года и составили 15,7 млн. пассажиров.

Электротранспортом за отчетный период перевезено 18,75 млн. пассажиров, в частности, троллейбусным транспортом – 10,141 млн. человек, трамвайным – 8,608 млн. человек. Общее количество перевезенных электротранспортом пассажиров по сравнению с январем-февралем 2009 года увеличилось на 1,2%.