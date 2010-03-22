СК «Омега» застраховала автопарк ТРК «Киев»
Сообщение страховщика
Страховая компания «Омега» будет обеспечивать страховой защитой автомобильный парк ТРК «Киев».
Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, всего застраховано 13 автомобилей. Страховая защита будет предоставляться по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Справка УНИАН. ЗАО "Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.
В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.
ТРК «Киев» создана в 1997 году и является муниципальным каналом Киева. Вещание ТРК «Киев» осуществляется на Киев, Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Черниговскую и Сумскую области.