СК «Омега» застраховала автопарк ТРК «Киев»

Страховая компания «Омега» будет обеспечивать страховой защитой автомобильный парк ТРК «Киев».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, всего застраховано 13 автомобилей. Страховая защита будет предоставляться по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Справка УНИАН. ЗАО "Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.

В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.

ТРК «Киев» создана в 1997 году и является муниципальным каналом Киева. Вещание ТРК «Киев» осуществляется на Киев, Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Черниговскую и Сумскую области.