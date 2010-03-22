Украина начала антидемпинговое расследование

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта легковых шин из Беларуси.

Об этом сообщается в газете «Урядовый курьер» за 20 марта т.г.

Согласно сообщению, расследование начато по жалобе ЗАО «Росава», крупнейшего производителя шин в Украине.

В жалобе компании отмечается, что в то время как в Беларуси в январе-сентябре 2009 года легковые шины продавались в среднем по 25 долл. за штуку, их экспортные цены в Украине составляли 18,2 долл. за штуку. Таким образом, демпинговая маржа составила 40,7%.

По данным «Росавы», объемы ввоза в Украину белорусских шин за девять месяцев 2009 года выросли на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

По информации компании, в результате импорта белорусской продукции отпускные цены на шины «Росавы» в январе-сентябре 2009 года упали на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. При этом рентабельность продукции ЗАО «Росава» за 9 месяцев 2009 года сократилась на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и на 0,18% – по сравнению с январем-сентябрем 2008 года.

Проведение расследования поручено Министерству экономики Украины.