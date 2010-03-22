УМС построила корпоративную сеть IP MPLS

Оператор мобильной связи УМС (ТМ МТС-Украина) завершил проект по строительству корпоративной сети IP MPLS для одного из крупнейших украинских производителей кондитерской продукции - компании «АВК».

Об этом УНИАН сообщили в УМС.

Сеть IP MPLS объединила три кондитерские фабрики «АВК» в Киеве, Донецке и Луганске. Благодаря построенной сети сотрудники компании получили возможность оперативно обмениваться информацией между офисами «АВК» по защищенной корпоративной сети, а также воспользоваться проводным широкополосным доступом в Интернет с гарантированной высокой скоростью.

Сеть IP MPLS от МТС-Украина обеспечивает высокую пропускную способность и высокое качество предоставляемых сервисов, необходимых клиенту (IP-телефония, передача данных, видеоконференцсвязь, доступ в Интернет). Подобный высокий уровень обслуживания возможен благодаря наличию у компании одной из самых мощных в стране оптоволоконных транспортных сетей передачи данных, отметили в пресс-службе компании. Немаловажным фактором также является обеспечение постоянного мониторинга качества и работоспособности предоставляемых услуг техническими службами МТС.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (УМС) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. лолл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,46 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.