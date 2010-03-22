Украина и ЕС продолжают переговоры о совместном авиапространстве

Сегодня, 22 марта, в Министерстве транспорта и связи начался пятый раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно Соглашения о совместном (общем) авиационном пространстве (САП).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, участие в переговорах приняли представители Госавиаадминистрации Украины, Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел, Министерства промышленной политики и украинских авиакомпаний. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра транспорта и связи Украины – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ, делегацию Европейского Союза - представитель Генерального директората ЕС по энергетике и транспорту Филипп БУРГЕЛЬ-ВЭРНЭ.

Во время сегодняшнего дня переговоров стороны очертили круг вопросов, которые являются обязательными для рассмотрения и обсуждения.

В пятом раунде переговоров предусмотрено согласовать необходимые вопросы для доработки проекта Соглашения, в частности конкретизация положений переходных периодов, которые должны быть четко прописаны в тексте Соглашения. Пятый раунд переговоров между Украиной и ЕС будет проходить два дня.

Справка УНИАН. 12 декабря 2006 года Еврокомиссия получила мандат от Совета ЕС на проведение переговоров с Украиной относительно формирования совместного авиапространства. Переговорный процесс между Украиной и ЕС начался в декабре 2007 года: первый раунд переговоров состоялся в Киеве 3 декабря 2007 года. На первом раунде отмечалось, что Украина рассчитывает осуществлять процесс постепенно, в течение трех лет, и подписать соглашение с Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве до 2011 года.

Четвертый раунд переговоров относительно Соглашения был проведен 23-24 ноября 2009 года в Брюсселе. Стороны согласовали, что конечной целью Соглашения о САП является полное применение общих базовых стандартов по безопасности полетов.