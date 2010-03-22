Гончар восстановлен в должности

Кабинет Министров Украины отменил распоряжение об отстранении Николая ГОНЧАРА от должности заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации связи Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, такое решение Кабмин принял 17 марта т.г.

Согласно сообщению, также на должности заместителя главы Госадминистрации связи восстановлена Надежда КОСТРЫБА.

Как отмечается в сообщении, решение об увольнении Н.ГОНЧАРА и Н.КОСТРЫБЫ было принято с грубейшими нарушениями закона еще до завершения служебного расследования Главгосслужбой Украины.

«Новое правительство признало, что мы действовали в рамках предоставленных полномочий и в интересах государства. На наш взгляд, очевидно, что руководитель, при котором предприятие из прибыльного превратилось в убыточное, должен быть уволен со своего поста. Поэтому я еще раз с полной ответственностью заявляю – решение наблюдательного совета легитимно, а значит, Г.ДЗЕКОН руководит «Укртелекомом» противозаконно», – цитирует пресс-служба Н.ГОНЧАРА.

Как сообщал УНИАН, Н.ГОНЧАР и Н.КОСТРЫБА были освобождены от занимаемых должностей правительством Ю.ТИМОШЕНКО 24 февраля т.г., после обнародования информации о критическом финансовом положении ОАО «Укртелеком». Решением набсовета «Укртелекома» под председательством Н.ГОНЧАРА Георгий ДЗЕКОН был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления компании.

По словам Н.ГОНЧАРА, финансовые показатели «Укртелекома» резко ухудшились с момента назначения Г.ДЗЕКОНА на должность председателя правления компании. Так, если в 2004 году ОАО «Укртелеком» получило прибыль в размере 759 млн. грн., то в 2008 году убыток компании составил 1525 млн. грн, в 2009 году – 785 млн. грн. При этом кредитная задолженность компании выросла с 600 млн. грн. до 4,3 млрд. грн.

В свою очередь и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО заявил, что в Минтрансе не было никакой информации о планах принять такое решение на заседании наблюдательного совета 10 февраля. В.ШЕВЧЕНКО заявил, что согласно Кодексу законов о труде Г.ДЗЕКОН должен продолжать находиться в должности, которую он занимает. Минтранссвязи совместно с Главным управлением государственной службы Украины по поручению первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА проводили служебное расследование ситуации.