Специалисты рекомендуют использовать диапазон 900 МГц

Участники рынка мобильной связи и Рабочей группы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) рекомендуют использовать для мобильной связи третьего поколения (3G, UMTS) диапазон 900 МГц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, 18 марта состоялось заседание Рабочей группы по вопросам сопровождения и реализации Плана использования радиочастотного ресурса Украины при участии представителей ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм», ЗАО «Украинская мобильная связь», ЗАО «Украинские радиосистемы», ООО «Астелит» по вопросу внедрения радиотехнологии UMTS в диапазоне 900 Мгц (в настоящее время в Украине используется диапазон 2000 МГц).

В ходе заседания был обсужден вопрос определения минимального частотного ресурса, достаточного для поддержки услуги голосовой связи в сетях GSM-900 при выделении частотного ресурса для технологии UMTS, дана оценка возможностей реформирования спектра в диапазоне 900 Мгц на примере отдельных областей Украины.

Рассмотрены результаты опросов, которые проводила НКРС среди операторов относительно внедрения операторами GSM технологии UMTS900/1800, а также рассмотрена возможность участия операторов в проведении научно-исследовательской работы по вопросам конверсии РЧР с целью внедрения UMTS900.

Представители ЗАО «Киевстар» предложили рассмотреть проект плана реформирования спектра, который базируется на поэтапном (по регионам) внедрении UMTS с использованием существующего у оператора ресурса.

Намерение внедрить UMTS900 в ближайшие годы одновременно выразили представители ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм» и ЗАО «Украинская мобильная связь». В то же время все операторы высказались за сохранение за собой всего или почти всего частотного ресурса для технологий GSM.

Участники Рабочей группы рекомендовали НКРС инициировать проведение научно-исследовательской работы по конверсии спектра в диапазоне частот, выделенном для GSM900, а также определить дополнительные условия обеспечения электромагнитной совместимости технологий GSM900, UMTS900 и CDMA-800. Кроме того, Рабочая группа предложила НКРС рассмотреть вопрос внесения изменений в План использования радиочастотного ресурса относительно внедрения технологии UMTS на принципах технологической нейтральности.