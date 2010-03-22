СК «Наста» выплатила 82 тыс. грн. возмещения

Страховая компания «Наста» выплатила возмещение владельцу Mercedes-Benz S 500 Carlsson в размере 82,140 тыс. грн. за поврежденный бампер.

Об этом сказано в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, выезжая из гаража, автомобиль уперся передним бампером в обледеневший сугроб.

По информации страховщика, после проведения экспертизы автомобиля сумма повреждений была оценена в 82,140 тыс. грн. Страховое возмещение было незамедлительно перечислено партнерскому СТО для восстановительного ремонта.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года.

По итогам 2009 года объем поступлений составил 67,5 млн. грн., страховые выплаты составил 18,3 млн. грн.

На конец 2009 года компания сформировала технические резервы в размере 38,3 млн. грн., активы компании составили 97,1 млн. грн., уставный капитал – 39,9 млн. грн.