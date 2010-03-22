АМК расследует около 40 дел на рынке бензинов

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил около 40 дел на рынке бензинов, по которым органы АМК проводят расследования на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Виннице исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в прошлом году лишь на рынке бензина АМК выявил 62 антиконкурентных сговора из 308, которые в целом были выявлены в Украине. «Это небывалая цифра для Европы, и это несмотря на то, что АМК фактически оставался наедине с этой проблемой», – сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он отметил, что «ни одного обоснованного обращения министра со ссылкой на доказательства, ни одного необходимого материала правоохранительных органов, несмотря на все подписанные нами письма к правоохранительным органам, мы не получили».

По его мнению, в государстве должна быть создана единая система контроля над стратегическими и социально важными рынками. «На рынке бензина мы и в дальнейшем будем расследовать дела, но мы ожидаем соответствующей реакции и со стороны отраслевых министерств», – отметил и.о. главы АМК.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, несколько дней назад у него состоялся телефонный разговор с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, в ходе которого они достигли полного взаимопонимания относительно того, что надо делать в дальнейшем.

Он объяснил, что комитет расследует дело, может наказать субъектов хозяйствования и, если цена экономически не обоснована – ставить вопрос о ее снижении. «Но оперативные решения принимаются в сфере соответствующего министерства», – подчеркнул А.МЕЛЬНИЧЕНКО.