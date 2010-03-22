В Черниговской области грузоперевозки выросли

Грузовым транспортом Черниговской области в январе-феврале 2010 года перевезено 335,6 тыс. тонн грузов, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот в регионе вырос на 5,7% по сравнению с январем-февралем 2009 года и составил 140,5 млн. т/км.

В частности, предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) перевезли 295,8 тыс. тонн грузов, грузооборот выполнен в объеме 119,7 млн. т/км, что на 12,6% и 19,8% соответственно больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, в общем объеме грузоперевозок составила 76,4% и 86% соответственно.