ПЖД с 29 марта повысит стоимость проезда

Днепропетровск. 22 марта. УНИАН. На Приднепровской железной дороге (ПЖД) с 29 марта 2010 года будут введены в действие новые тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, новые тарифы согласованы с Днепропетровской и Запорожской областными государственными администрациями и Советом Министров АРК.

В зависимости от расстояния проезда стоимость билета увеличится от 50 копеек (расстояние 1-5 км) до 4,65 грн. (расстояние 191-200 км).

Стоимость одной поездки из Днепропетровска в Днепродзержинск повысится с 4,25 грн. до 5 грн., а из Днепропетровска в Кривой Рог – с 10,5 грн. до 15,2 грн.