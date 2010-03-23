Строительство терминала D в "Борисполе" отстает на 3 месяца

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ констатирует, что строительство терминала D аэропорта "Борисполь" отстает более чем на 3 месяца от графика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявил журналистам в ходе ознакомления со строительными работами на новых терминалах аэропорта «Борисполь».

Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что «хватает проблем» на строительстве аэропорта. Он отметил, что «на терминале D, который планируется основным в аэропорту, подрядчик уже отстает по планируемым работам более чем на 3 месяца».

В тоже время вице-премьер сказал, что поскольку этот терминал планируется сдать осенью 2011 года, то время для окончания строительства еще есть. Он добавил, что отставание в строительстве планируется наверстать в летний период времени.