Польская авиакомпания «LOT» выйдет на рынок Украины?

Польская авиакомпания «LOT» изучает возможность открытия пассажирских маршрутов из Варшавы в Винницу.

Об этом сообщается на персональном сайте губернатора Винницкой области Александра ДОМБРОВСКОГО.

Отмечается, что в течение двух месяцев будет принято решение об экономической целесообразности такого маршрута. Рассматривается возможность открытия одного рейса в неделю, который будет выполняться 46-местным самолетом.

Начальник управления транспорта облгосадминистрации Борис РЫБАК считает, что в этом году для винницкого аэропорта складывается благоприятная конъюнктура, им заинтересовались украинские и российские перевозчики. Они видят возможность открытия маршрутов в курортные города Египта и Турции, перевозок вахтовых бригад рабочих из Украины в северные районы Российской Федерации. У транзитных пассажиров появится возможность через Варшаву добраться до стран Западной Европы и США. В свою очередь, россияне заинтересованы в прямых маршрутах до курортных городов Винниччины – Хмельника и Немирова.

«По нашим сведениям, из области ежегодно отправляется в Египет и Турцию около 6-ти тыс. пассажиров. Почему не предложить им услуги нашего аэропорта вместо того, чтобы ехать лишних 300 км в Киев », - сказал Б.РЫБАК.

«Мы заинтересованы в развитии этого аэропорта как международного. Он может стать мостом, который свяжет наши две страны. Поэтому для начала регулярных рейсов мы готовы искать компромисс», - прокомментировал глава Винницкой ОГА А.ДОМБРОВСКИЙ.