Количество погибших на переездах и путях «Укрзализныци» сократилось

В январе-феврале 2010 года на переездах и колеях железных дорог Украины произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 12 травмированы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», сравнительно с январем-февралем 2009 г. количество погибших уменьшилось на 13 лиц, травмированных - на 7.

Больше всего ДТП (8 случаев) произошло на Юго-Западной железной дороге.

По данным «Укрзализныци», как свидетельствует статистика, ДТП происходят из-за того, что граждане игнорируют запретительные сигналы светофоров, нарушают правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, на протяжении января-февраля этого года больше всего дорожно-транспортных происшествий (19 случаев) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией. Все - по вине водителей автотранспорта.

Железнодорожники призывают водителей и пешеходов строго придерживаться правил пересечения переездов и колеи.