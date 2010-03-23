ЮЗЖД назначила 11 дополнительных электричек повышенного комфорта

Юго-Западная железная дорога с целью обеспечения перевозки пассажиров в пригородном сообщении на пасхальные праздники назначила 11 дополнительных пригородных электропоездов повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Следовательно, 2 апреля 2010 года железной дорогой будут курсировать дополнительные электропоезда №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, №865 Киев-Жмеринка.

5 апреля 2010 года пассажиры смогут воспользоваться дополнительными электропоездами: №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, №806/805 Киев-Шостка-Киев, №810/809 Фастов-Шостка-Фастов, №840/839 Шостка-Фастов, №819 Киев-Шепетовка, №841/842 Киев-Шепетовка-Киев, №827/828 Киев-Жмеринка-Киев, №826 Винница-Киев, №836 Коростень-Киев.

6 апреля 2010 года пассажиры смогут воспользоваться дополнительными электропоездами повышенного комфорта №840/839 Шостка-Фастов, №820 Шепетовка-Киев. 9 апреля 2010 года пассажиры смогут воспользоваться такими дополнительными электропоездами: №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, №865 Киев-Жмеринка. Кроме того, 11 апреля 2010 года железной дорогой будет курсировать электропоезд №826 Винница-Киев.