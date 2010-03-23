МАУ и немецкие железные дороги ввели совместную услугу

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) и немецкие железные дороги Deutsche Bahn ввели совместную услугу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, пассажиры, приобретя авиабилет МАУ до/из Берлина и Франкфурта, могут купить железнодорожный билет немецких железных дорог по льготной цене.

Покупка железнодорожного билета осуществляется одновременно с приобретением авиабилета.

Билет действителен на проезд Deutsche Bahn до любого города Германии в течение 24 часов после прибытия рейса в немецкий аэропорт и за 24 часа до вылета рейса обратно в Украину.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,58%, UIAB (Австрия) – 22,52%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,93% и другие – 5,97%.