Украинский теплоход освобожден из долгового плена

Киев. 23 марта. УНИАН. Вчера теплоход «Вилково» ОАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) прибыл в порт Измаил после освобождения из-под ареста в греческом порту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пароходства.

Как напоминают в компании, судно было арестовано в декабре 2008 года в греческом порту Псахна за многолетние долги перед местными компаниями Azoil и Vestoil. Из-за тяжелого финансового состояния УДП судебные формальности были улажены только в январе этого года. Переговоры об освобождении судна длились более года, при этом кредиторы намерены были продать его на аукционе. Урегулировать претензии кредиторов и избежать потери государственного имущества удалось, только направив деньги, полученные от утилизации на металлолом теплохода «Радомышль».

Согласно сообщению, других источников получения оборотных средств у пароходства нет, а вся зарабатываемая выручка уходит на обеспечение работающего флота топливом, содержание изношенного флота, а также выплату заработной платы и налогов.

Напомним, с ноября 2009 года трудовой коллектив пароходства конфликтует с Министерством транспорта и связи Украины по причине невыдачи министерством разрешения на списание физически изношенного флота.