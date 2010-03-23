В Запорожье 95,5% трамваев и 89,1% троллейбусов выработали нормативный срок и требуют капремонта.

Об этом на сайте Запорожской мэрии, со ссылкой на официальные данные коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" (КП "ЗЭТ"), сообщает пресс-служба Запорожского горисполкома.

"По официальным данным, 95,5% из 198 трамваев, которые стоят в парке КП "ЗЭТа" и 89,1% из 166 троллейбусов отработали свой нормативный срок и требуют капремонта", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Запорожской мэрии, средств на проведение необходимых ремонтных работ у "Запорожэлектротранса" нет.

"На возвращение к жизни подвижного состава и приведение в порядок контактной сети у "Запорожэлектротранса" собственных денег нет, - государство покрывает всего 34,8% затрат от перевозки пассажиров, которым и выдало льготы. Более того, в прошлом году на компенсацию льготного проезда государство запланировало 30 миллионов гривен, а выплатило всего 23 млн. грн. В реальности же, электротранспортники потратили на перевозку ветеранов, пенсионеров, многодетных и других представителей малообеспеченных слоёв населения 47 млн. грн.", - утверждается в сообщении.