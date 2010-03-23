Volkswagen надеется привлечь 4,5 млрд евро

Вторник, 23 марта 2010 16:52 MSK

Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал во вторник процесс привлечения дополнительного капитала, планируя выпустить до 65 миллионов привилегированных акций для финансирования слияния с Porsche и сохранения своих кредитных рейтингов.

Банкир, близкий к транзакции, сообщил, что компания планирует получить около 4,5 миллиардов евро, как компания и заявляла ранее.

Porsche попала в затруднительное положение, взяв взаймы более 10 миллиардов евро, чтобы получить контроль в VW, и была вынуждена пойти на слияние на условиях "народного" автомобилестроителя.